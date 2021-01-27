TAV'dan Özbekistan havalimanları için iş birliği

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TAV, Özbekistan’da havalimanlarının uluslararası standartlarda ve son teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için işbirliği yapmak üzere bir iyi niyet anlaşması imzaladı.

Başkent Taşkent’te düzenlenen törende Özbekistan İnovasyon Bakan Yardımcısı Oybek Narinbayev ve TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener anlaşmaya imza attı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Özbekistan’ın başkentinde Taşkent Havalimanı projesi ve ülkedeki diğer havalimanlarının geliştirilmesi için işbirliğine imza atmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Kazakistan’ın Almatı Havalimanı’nı alarak girdiğimiz Orta Asya’da büyüyerek, Çin ve Avrupa arasındaki modern İpek Yolu’nun önemli duraklarında yer almak istiyoruz. Sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında edindiğimiz bilgi birikimiyle Taşkent ve Özbekistan’ın diğer havalimanlarının gelişimi, modernizasyonu, yeni teknolojilerin havalimanlarına adaptasyonu ve havalimanı insan kaynaklarının eğitimi için çalışacağız” dedi.

Özbekistan Havayolları’nın ana merkezi olan Taşkent Havalimanı, yolcu trafiği açısından ülkenin en yoğun, Orta Asya bölgesinin de üçüncü havalimanı konumunda bulunuyor. Türk Hava Yolları ve Özbekistan Havayolları, İstanbul ve Taşkent arasında düzenli seferler düzenliyor.