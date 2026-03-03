Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolu hak ettiği yere gelecektir - Basketbol Haberleri

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolu hak ettiği yere gelecektir

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Sırbistan'ı 94-86 yenen A Milli Takım'ı tebrik ederek, Türk basketbolunun her geçen gün daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 00:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türk basketbolu hak ettiği yere gelecektir"

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Elemelerde 4'te 4 yaparak ikinci tura yükselmeyi garantileyen milli takımın çıkışını sürdürdüğünü belirten Hidayet Türkoğlu, "Başta hocamızı ve sporcu arkadaşlarımızı kutlamak istiyoruz. 12 Dev Adam, son bir yıldır yükselen grafiğini bu maçta da sürdürdü. Burada ve ekran başındaki milyonlarca taraftarımızı gururlandırdığımıza inanıyorum. Bu süreçte bizi telefonla arayan Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sayın Bakanımız da her zaman takımımızın yanındaydı. İnşallah böyle devam ederiz. Türk basketbolu her geçen gün bu genç arkadaşlarımızla daha da yukarıya çıkacaktır." diye konuştu.

        REKLAM

        Gösterdikleri mücadele ve özveri dolayısıyla milli basketbolculara teşekkür eden Başkan Türkoğlu, "Sakatlık demeden ve bahane üretmeden herkes isteyerek bu takımın bir parçası oluyor. Güzel bir hava yaratıldı. Herkes bu takımın parçası olmak istiyor. Her zaman bize destek olan kulüplerimize de teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu, bizim için gurur kaynağı. İnşallah Türk basketbolu hak ettiği yere gelecektir." şeklinde görüş belirtti.

        Sergilediği başarılı performansla dikkati çeken milli oyuncu Tarık Biberovic'in Türk statüsünde oynayabilmesine ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Türkoğlu, "Tarık'a ayrı parantez açmak gerekiyor. Bu ailenin bir parçası gibi davrandı. Kendisine ve Fenerbahçe'ye teşekkür etmek gerekiyor. Daha sağlam girişimlerde bulunup bu engeli de aradan kaldırmak istiyoruz. O zaman kendimizi daha kuvvetli hale getireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        12 Dev Adam namağlup üst turda! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta yüz gerdirme ameliyatı sonrası ölüm iddiası: İhmaller var

        ESENYURT'ta özel bir hastanede 12 gün arayla iki estetik operasyon geçiren geçiren Sibel Yiyin'in (42) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Baba Murat Yiyin " 12 gün önce karın gerdirme ameliyatı olmuş. Bizim haberimiz yoktu. Dün de yüz gerdirme ameliyatı için hastaneye başvurmuş,...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor?
        İran diasporası, ABD/İsrail-İran Savaşı'yla ilgili ne düşünüyor?
        Tanju Özcan tutuklandı
        Tanju Özcan tutuklandı
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        Bıçaklanan öğretmen kurtarılamadı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu