TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: Türk basketbolu hak ettiği yere gelecektir

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Elemelerde 4'te 4 yaparak ikinci tura yükselmeyi garantileyen milli takımın çıkışını sürdürdüğünü belirten Hidayet Türkoğlu, "Başta hocamızı ve sporcu arkadaşlarımızı kutlamak istiyoruz. 12 Dev Adam, son bir yıldır yükselen grafiğini bu maçta da sürdürdü. Burada ve ekran başındaki milyonlarca taraftarımızı gururlandırdığımıza inanıyorum. Bu süreçte bizi telefonla arayan Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sayın Bakanımız da her zaman takımımızın yanındaydı. İnşallah böyle devam ederiz. Türk basketbolu her geçen gün bu genç arkadaşlarımızla daha da yukarıya çıkacaktır." diye konuştu.

Gösterdikleri mücadele ve özveri dolayısıyla milli basketbolculara teşekkür eden Başkan Türkoğlu, "Sakatlık demeden ve bahane üretmeden herkes isteyerek bu takımın bir parçası oluyor. Güzel bir hava yaratıldı. Herkes bu takımın parçası olmak istiyor. Her zaman bize destek olan kulüplerimize de teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu, bizim için gurur kaynağı. İnşallah Türk basketbolu hak ettiği yere gelecektir." şeklinde görüş belirtti.