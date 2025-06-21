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        Haberler Spor Basketbol STBL TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye 230 bin lira para cezası - Basketbol Haberleri

        TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye 230 bin lira para cezası

        Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne 230 bin lira para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 11:47 Güncelleme: 21.06.2025 - 11:47
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        TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ceza!
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        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübüne 230 bin lira para cezası verdi.

        TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 230 bin lira para cezası uyguladı.

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