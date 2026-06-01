        Haberler Spor Basketbol TBF Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray MCT Technic ve Beşiktaş GAİN'e para cezası

        TBF Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray MCT Technic ve Beşiktaş GAİN'e para cezası

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray MCT Technic ve Beşiktaş GAİN'e para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 18:54 Güncelleme:
        TBF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a ceza!

        30 Mayıs'ta play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında kozlarını paylaşan Galatasaray MCT Technic ile Beşiktaş GAİN, salon ve seyirci olayları nedeniyle para cezası aldı.

        TBF'den yapılan açıklamada, disiplin kurulunun, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde 28 Mayıs'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde yaşanan "salon ve seyirci olayları" dolayısıyla sarı-kırmızılılara toplam 830 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı.

        Kurul tarafından Beşiktaş GAİN İdari Menajeri Murat Mürtezaoğlu'na ise aynı müsabakada "saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi" nedeniyle 50 bin 625 lira para cezası verildi.

        Akatlar'da 30 Mayıs'ta oynanan play-off çeyrek final serisi üçüncü kar siyah-beyazlı taraftarların sebep olduğu "çirkin ve kötü tezahüratlar" nedeniyle Beşiktaş'a da 430 bin lira para cezası uygulandı.

