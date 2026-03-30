TBF ile TEMSA arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile otomotiv şirketi TEMSA arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre sponsor firma, milli takımlara desteğini sürdürecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, 2022 yılından bu yana süren iş birliğini yeni dönemde de güçlenerek devam ettirme mesajı verdi.

Başkan Hidayet Türkoğlu, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin köklü ve global ölçekte güçlü markalarından biri olan TEMSA'nın milli takımlarımızın yanında yer almaya devam etmesi bizim için çok kıymetli. Sporun birleştirici gücüne inanan ve bu alanda sorumluluk üstlenen bir markayla aynı hedefler doğrultusunda yol yürümek, Türk basketbolunun gelişimi açısından önemli bir değer taşıyor. Bu iş birliğinin Türk basketboluna katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyor, TEMSA CEO'su Sayın Evren Güzel'e ve TEMSA ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TEMSA CEO'su Evren Güzel ise "A Milli Erkek ve Kadın Basketbol Takımlarımıza sağladığımız desteğe de yalnızca bir sponsorluk olarak bakmıyoruz. Bu destek, aynı zamanda Türk sporunun gelişimine duyduğumuz inancın bir yansıması. Ülkemiz topraklarında doğup büyüyen bir marka olarak; millilerimiz sahada zafer için mücadele ederken biz de yollarda onların yanında olmaktan ve desteğimizi 2026 yılında da sürdürmekten büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.