        Haberler Spor Basketbol TBF ile TEMSA arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi - Basketbol Haberleri

        TBF ile TEMSA arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi

        Türkiye Basketbol Federasyonu ile otomotiv şirketi TEMSA arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 16:39 Güncelleme:
        TBF ile TEMSA arasında yeni anlaşma!

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile otomotiv şirketi TEMSA arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi.

        TBF'den yapılan açıklamaya göre sponsor firma, milli takımlara desteğini sürdürecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelen TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, 2022 yılından bu yana süren iş birliğini yeni dönemde de güçlenerek devam ettirme mesajı verdi.

        Başkan Hidayet Türkoğlu, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizin köklü ve global ölçekte güçlü markalarından biri olan TEMSA'nın milli takımlarımızın yanında yer almaya devam etmesi bizim için çok kıymetli. Sporun birleştirici gücüne inanan ve bu alanda sorumluluk üstlenen bir markayla aynı hedefler doğrultusunda yol yürümek, Türk basketbolunun gelişimi açısından önemli bir değer taşıyor. Bu iş birliğinin Türk basketboluna katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyor, TEMSA CEO'su Sayın Evren Güzel'e ve TEMSA ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        TEMSA CEO'su Evren Güzel ise "A Milli Erkek ve Kadın Basketbol Takımlarımıza sağladığımız desteğe de yalnızca bir sponsorluk olarak bakmıyoruz. Bu destek, aynı zamanda Türk sporunun gelişimine duyduğumuz inancın bir yansıması. Ülkemiz topraklarında doğup büyüyen bir marka olarak; millilerimiz sahada zafer için mücadele ederken biz de yollarda onların yanında olmaktan ve desteğimizi 2026 yılında da sürdürmekten büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
