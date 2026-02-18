TBF ile TOGG arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile TOGG arasında milli takımlar ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, milli basketbolcular Yiğit Onan ve Meltem Yıldızhan ile diğer davetliler katıldı.

HİDAYET TÜRKOĞLU: ANLAŞMA ÜÇ YIL SÜRECEK Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, TBF ile TOGG'un bir araya gelmesinin önemine vurgu yaparak, "Milli gururumuz TOGG ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında hayata geçen milli takımlar ana sponsorluk anlaşması, yalnızca bir sponsorluk değil, aynı hedeflere inanan iki güçlü kurumun yol arkadaşlığının ifadesidir. Üç yıl sürecek bu anlaşma kapsamında TOGG'un milli takımlarımızın ana sponsoru olması, basketbolumuzun gelişimine verilen güçlü ve stratejik bir destektir." ifadelerini kullandı. REKLAM

TOGG ile yaptıkları iş birliğine verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Türkoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye'nin otomobili' vizyonunun TOGG markasıyla hayata geçmiş olması, ülkemizin üretim gücüne ve teknoloji alanındaki iddiasına duyduğu güvenin en somut göstergelerinden biridir. Bu vizyon, yalnızca bir otomobil üretme hedefi değil; aynı zamanda Türkiye'nin kendi markalarıyla küresel ölçekte söz sahibi olma iradesinin en önemli ifadesidir. Yerli markalarımızın güçlenerek spora ve Türk basketboluna destek veren bir konuma ulaşması da bu kararlı yaklaşımın en doğal sonucudur. Türk basketboluna duydukları güven ve milli takımlarımıza verdikleri güçlü katkı için TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosyalı'ya ve tüm TOGG ailesine en içten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu iş birliğinin hem TOGG'a hem de Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.