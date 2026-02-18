Canlı
        TBF ile TOGG arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı

        TBF ile TOGG arasında ana sponsorluk anlaşması imzalandı

        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile TOGG arasında milli takımlar ana sponsorluk anlaşması imzalandı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, anlaşmayla ilgili olarak, "Milli gururumuz TOGG ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında hayata geçen milli takımlar ana sponsorluk anlaşması, yalnızca bir sponsorluk değil, aynı hedeflere inanan iki güçlü kurumun yol arkadaşlığının ifadesidir. Üç yıl sürecek bu anlaşma kapsamında TOGG'un milli takımlarımızın ana sponsoru olması, basketbolumuzun gelişimine verilen güçlü ve stratejik bir destektir." dedi.

        Giriş: 18.02.2026 - 15:45 Güncelleme: 18.02.2026 - 15:45
        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile TOGG arasında milli takımlar ana sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, milli basketbolcular Yiğit Onan ve Meltem Yıldızhan ile diğer davetliler katıldı.

        HİDAYET TÜRKOĞLU: ANLAŞMA ÜÇ YIL SÜRECEK

        Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, TBF ile TOGG'un bir araya gelmesinin önemine vurgu yaparak, "Milli gururumuz TOGG ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasında hayata geçen milli takımlar ana sponsorluk anlaşması, yalnızca bir sponsorluk değil, aynı hedeflere inanan iki güçlü kurumun yol arkadaşlığının ifadesidir. Üç yıl sürecek bu anlaşma kapsamında TOGG'un milli takımlarımızın ana sponsoru olması, basketbolumuzun gelişimine verilen güçlü ve stratejik bir destektir." ifadelerini kullandı.

        TOGG ile yaptıkları iş birliğine verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Türkoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye'nin otomobili' vizyonunun TOGG markasıyla hayata geçmiş olması, ülkemizin üretim gücüne ve teknoloji alanındaki iddiasına duyduğu güvenin en somut göstergelerinden biridir. Bu vizyon, yalnızca bir otomobil üretme hedefi değil; aynı zamanda Türkiye'nin kendi markalarıyla küresel ölçekte söz sahibi olma iradesinin en önemli ifadesidir. Yerli markalarımızın güçlenerek spora ve Türk basketboluna destek veren bir konuma ulaşması da bu kararlı yaklaşımın en doğal sonucudur. Türk basketboluna duydukları güven ve milli takımlarımıza verdikleri güçlü katkı için TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Tosyalı'ya ve tüm TOGG ailesine en içten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bu iş birliğinin hem TOGG'a hem de Türk basketboluna hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

        FUAT TOSYALI: MİLLİ BİR GÜÇ BİRLİĞİNİ PAYLAŞMAK İÇİN BİR ARADAYIZ

        TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, TBF ile milli bir güç birliğine imza attıklarını kaydetti.

        Üç yılı kapsayan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili görüşlerini paylaşan Tosyalı, "Sadece sıradan bir sponsorluk için değil milli bir güç birliğini sizlerle paylaşmak için bir aradayız. Son saniyede oyunu kazandıran bir basket, yılların emeğinin ve takım olma bilincinin sonucudur. TOGG da aynı şekilde bu ülkenin büyük vizyonuna inanan insanların uzun soluklu emeğinin sonucu. Bu ülkenin potansiyeline inanan bir markayız. Milletimizin TOGG'a gösterdiği teveccüh, topluma karşı sorumluluğumuzu da artırıyor. Milli takımlar sponsoru olarak bu anlamlı bağı güçlendirmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Milli formayla kurduğumuz bu bağın sahadaki mücadeleye ve coşkuya güç katacağına inancımız tam. Bu milletin markası olarak ekosistemimize değer katmak önceliğimiz. Hep birlikte nice zaferler kutlayalım ve birlikte kupalar kaldıralım. Bu anlamlı iş birliğinin Türk basketboluna ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        İmza töreni, konuşmaların ardından gerçekleştirilen forma takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

