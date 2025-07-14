TBMM'deki bazı komisyonlar tatilde ve aravermede çalışacak! Hangi komisyonlar tatilde ve aravermede çalışacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025 yılında çalışmalarını sürdürürken, gözler yaz tatili tarihine çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TBMM'deki bazı komisyonlar tatilde ve aravermede çalışacak. Peki, hangi komisyonlar tatilde ve aravermede çalışacak?
Meclis'in tatile gireceği tarih, hem milletvekillerini hem de siyasi gündemi takip eden vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Hatırlanacağı üzere, TBMM'nin çalışma süresi uzatılmıştı. Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
MECLİS ÇALIŞMA SÜRESİ UZATILDI!
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.
TBMM'DEKİ BAZI KOMİSYONLARIN TATİLDE VE ARAVERMEDE ÇALIŞMASINI İÇEREN KARARLAR RESMİ GAZETE'DE
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) bazı komisyonların tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışmasını içeren kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Anayasa Komisyonu'nun TBMM'nin tatilde ve aravermede bulunduğu sürede de çalışabilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu kararlar, Genel Kurul'un 8 Temmuz'da yapılan 106'ncı birleşiminde alındı.