        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan: "Temkinli ve veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz"

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, enflasyon üzerindeki potansiyel etkilerin Ortadoğu'daki savaşın ne kadar süreceğiyle yakından ilişkili olduğunu belirterek, "Bu süreçte temkinli ve veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz. Sıkı parasal duruşa ilişkin aldığımız son kararlar, özellikle beklentileri çıpalamaya dair iletişim açısından da önem taşıyor" dedi

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 10:15 Güncelleme:
        "Temkinli ve veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz"

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Institute of International Finance (IIF) tarafından Washington DC'de düzenlenen "Global Outlook Forum: Deglobalization and Fragmentation" konulu panelde son yıllarda yaşanan küresel şokların ekonomilere ve para politikası yaklaşımlarına olan etkilerine ilişkin sorulara cevap verdi.

        Karahan, yaşanan son krizin temelde arz yönlü bir şok olduğundan yola çıkarak şunları söyledi:

        "Gelişmeler geçici ve nisbi fiyat değişikliklerine mi yoksa daha kalıcı ve genele yayılan bir enflasyona mı sebep olacak? Bunun ayrımını yapabilmek, merkez bankaları için önem taşıyacak. Bu anlamda ücretler ve beklentiler üzerinde ikincil etkilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de izlenmeyi gerektirecek."

        Öte yandan para politikası açısından beklentiler kanalı ve kur kanalının da önemine işaret eden Hatice Karahan, TCMB olarak Ortadoğu'daki şok sonrası bu kanallardan gelebilecek yayılma etkilerini önlemek amacıyla proaktif bir politika duruşu sergileyerek önlem aldıklarını belirtti.

        Enflasyon üzerindeki potansiyel etkilerin Ortadoğu'daki savaşın ne kadar süreceğiyle yakından ilişkili olduğunu ifade eden Karahan, "Bu süreçte temkinli ve veri odaklı bir yaklaşım benimsemeye devam edeceğiz. Sıkı parasal duruşa ilişkin aldığımız son kararlar, özellikle beklentileri çıpalamaya dair iletişim açısından da önem taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle zayıflama iğneleri daha ulaşılabilir olacak

        Zayıflama iğnelerindeki semaglutid patentinin sona ermesiyle jenerik ilaç üreticileri devreye girdi. Yüksek maliyetler sebebiyle sadece kısıtlı bir kesimin ulaşabildiği bu ilaçlar yakında çok daha ucuzlayarak eczane raflarına gelecek. Bu hamlenin obezitenin sıkça görüldüğü dar gelirli bireyler için ...
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        'Altın adam' yakalandı
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
