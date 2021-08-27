Yerli üretim Camon piyasada 0:00 / 0:00

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Haziran ayında Türkiye’de üretime başlayan Çinli akıllı telefon markası Tecno Mobile, fotoğraf performansıyla öne çıkan Camon serisinin üyesi Camon 16’nın yerli üretim ilk modellerini satışa sunduğunu açıkladı.

Tüketici elektroniği etkinliği IFA’da “Kamera Teknolojisi İnovasyonu Akıllı Telefon Altın Ödülü"nü alan Camon serisinin üyesi olan Camon 16, KDV dahil 3.499 TL’den; Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazaları başta olmak üzere online satış platformları ile e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıktı.

Camon 16, 48 MP dörtlü arka kamera, ultra gece lensi, 128GB+6GB hafıza ve 18W flaş şarjı desteği gibi özelliklere sahip.

CAMON 16’NIN ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 170,9 mm

Genişlik : 77,2 mm

Kalınlık: 9,2 mm

16MP Çift Flaşlı Ön Kamera

Beşli Flaşa Sahip 48 MP Dörtlü Arka Kamera

İşlemci: MediaTek Helio G70 Sekiz Çekirdek 2.0GHz

Ekran: 6,8 inç HD

Hafıza : 128 GB

RAM: 6 GB

Batarya : 5000 mAh

İşletim sistemi : Android™ 11

Çift SIM Kart Desteği

Tecno Mobile ayrıca, amiral gemisi olarak nitelendirdiği kamera ve tasarım özellikleriyle dikkat çekecek yeni modeli Phantom X’i de Eylül ayı içinde Türkiye’de piyasa sunmaya hazırlanıyor.

Kısa bir süre önce yeni marka elçisi olarak ünlü aktör Chris Evans ile ortaklığını duyuran, aynı zamanda Manchester City Futbol Kulübü’nün de resmi telefon ortağı olan Tecno Mobile 2020’de satış hacmi yüzde 45 artarak 25 milyon adedin, gelirini ise yüzde 38 artışla 2.3 milyar doların üzerine çıkardı.