Tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekiyorlar

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma altına alınması gereken 200 ekolojik vadi arasında gösterilen Çamlıhemşin ile Ardeşen ilçeleri arasındaki Fırtına Vadisi yerli yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. Vadide akan, Fırtına deresi de ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerler arasında yer alıyor. DSİ tarafından Fırtına deresi üzerinde taşkın koruma bentleri inşa edildi. Taşkınları önleyen bentlerin üzerine çıkan ziyaretçiler, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Bent üzerinden akan dere içerisinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, kaygan zeminde düşmemek için güçlükle ayakta durabiliyor. Bazı vatandaşlar çocukları bile dere içerisine sokarak bent üzerinde yürütüyor. Akıntının içerisinde 3 metre yüksekliğindeki bent üzerinde yürüyen vatandaşlar, fotoğraf çektirdikten sonra kıyıya çıkıyor.

Fırtına Vadisi'ndeki işletmeciler bentlerin üzerinde yürümenin tehlike oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ