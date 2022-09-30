Instagram’da para basıyorlar!

Sosyal ağ Instagram, yüksek takipçi sayısına ulaşanlar için artık önemli bir gelir elde etme kapısı haline de geldi.
Özellikle ünlü isimlerin kişisel Instagram hesaplarından yaptıkları sponsorlu paylaşımlar karşılığında aldığı paralar deyim yerindeyse dudak uçuklatıyor. Hatta bu sponsorlu paylaşımlar için sadece tek bir paylaşım başına kazanılan tutarlar 2.4 milyon dolarları, diğer bir ifadeyle yaklaşık 45 milyon TL'leri, buluyor.
İŞTE INSTAGRAM'IN ZENGİNLERİ
Sosyal medya pazarlama ve analiz platformu Hopper HQ, bu alandaki güncel verilerini “2022 Instagram’ın Zenginleri Listesi” araştırmasıyla paylaştı.
İşte Instagram’da tek bir paylaşım başına en çok para kazanan o ünlüler:
1- Cristiano Ronaldo
Takipçi: 442 milyon
Paylaşım Başına Gelir: $2,397,000
2- Kylie Jenner
Takipçi: 338 milyon
Paylaşım Başına Gelir: $1,835,000
3- Lionel Messi
Takipçi: 327 milyon
Paylaşım Başına Gelir: $1,777,000
4- Selena Gomez
Takipçi: 320 milyon
Paylaşım Başına Gelir: $1,735,000
5- Dwayne Johnson
Takipçi: 315 milyon
Paylaşım Başına Gelir: $1,713,000
6- Kim Kardashian
Takipçi: 311 milyon
Paylaşım Başına Gelir: $1,689,000
7- Ariana Grande
Takipçi: 311 milyon
Paylaşım Başına Gelir: $1,687,000
8- Beyonce
Takipçi: 256 milyon
Paylaşım Başına Gelir: $1,393,000
9- Khloe Kardashian
Takipçi: 243 milyon
Paylaşım Başına Gelir: $1,320,000
10- Kendall Jenner
Takipçi: 237 milyon
Paylaşım Başına Gelir: $1,290,000
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