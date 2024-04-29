Tek harf 1,5 yıllık birikiminden etti: "Hayali bir aracı satın almışım"

"TEK HARF DEĞİŞMİŞ FARK ETMEDİM"

Yaşadıklarını anlatan Cumali Orhan, "Benim adıma hazırlanan sahte bir sahte ruhsat, noter huzurunda imza atıyormuş gibi sahte bir sözleşme. Biz de adama güvendik. Aracın plakası ile bizim almak istediğimiz aracın plakası arasında tek bir fark var. Biz bunu kaçırdık. Gördüğüm aracın plakasında EH, bizimkinde EM yazmışlar. Tek harfi değiştirmiş, bunu ben fark etmedim" dedi.