Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, başarılı performansını Galatasaray derbisinde de sürdürdü. Gösterdiği performansla Avrupa'da birçok kulübün radarına giren 25 yaşındaki stoper, yaptığı iki kritik hamle ile 2-1 kazanılan derbi galibiyetinin mimarlarından biri oldu.

TEK KİŞİLİK DUVAR

Geldiği günden beri performansıyla alkış alan Kim Min Jae, derbide zirve yaptı. İki mutlak golü önleyen Koreli, ayrıca en fazla pas arası (4) ve şut engellemesi (3) yapan isim oldu. Yüzde 80 pas isabetiyle oynayan Kim, girdiği 6 ikili mücadeleyi de kazanarak Galatasaray'a adeta tek başına duvar ördü.

DERBİDEKİ 2 KRİTİK POZİSYON

Her saniyesi nefes kesen karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın önemli fırsatlarında rakiplerine adeta duvar ören Güney Koreli futbolcu, 56'da ise hayati bir müdahale yaptı.

Patrick van Aanholt'un pasında Halil Dervişoğlu boş kaleye vurmadan önce Kim Min-Jae son anda araya girerek topu taca gönderdi. Kim, 78. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında Cicaldau'nun ceza sahası içinde çıkardığı şutta topu engelleyen isimdi.

YÜZLER GÜLÜYOR

Öte yandan derbi zaferi sonrası Fenerbahçe otobüsü bayram yeri gibiydi. Şarkılar söylendi, marşlar çalındı. Herkesin yüzü gülerken, eğlencenin başını Mesut, Mert Hakan, İrfan çekti. Mesut'a yaptığı asistle alkış alan İrfan, "Mesut Abi'yi asist kralı diye aldık, gol kralı olacak" diye takıldı.

MESUT ÖZİL: EN BÜYÜK FENER, NOKTA

Mesut Özil, derbi sonrası "Gerçek Fenerbahçeli oldun" yorumuyla kendisine uzatılan mikrofona "Ben zaten hep Fenerbahçeliydim. Bundan sonra da böyle olacağım. En büyük Fenerbahçe, nokta!" cevabı verdi.