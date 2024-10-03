Tekirdağ'da deri üreten fabrikada büyük yangın
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, deri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Siyah dumanların yükseldiği ve alevlerin tüm binayı sardığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde deri üreten fabrikanın depo bölümünde, saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzüne siyah duman kapladı.
Fabrika çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
Olay yerine, yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.