Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinden (TEKNOFEST) yapılan açıklamaya göre, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğinde bu yıl 20-22 Eylül'de üçüncüsü düzenlenecek Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, teknoloji girişimlerini, yatırımcılarını, teknoloji firmalarını ve girişim merkezlerini İstanbul'da buluşturacak.

Geleceğe yön veren teknoloji liderleri ve alanlarında uzman kişilerin de bulunacağı zirvede, en iyi girişimler seçilecek.

Belirlenen 9 stratejik sektöre odaklanan Take Off'a seçilecek girişimler, her biri kendi kategorisinde tanınmış yatırımcılar, girişimciler ve kurumların yöneticilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Başvuruların 30 Haziran'a kadar süreceği etkinlikte dereceye giren girişimlerden birinciye 20 bin dolar, ikinciye 10 bin dolar, üçüncüye ise 5 bin dolar ödül verilecek.