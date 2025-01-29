TEKNOFEST’te Savaşan İHA’lar Sahada

Yarışmanın temel amacının insansız hava araçları (İHA) arasında gerçekleşen hava-hava ve hava-kara muharebe senaryolarını simüle ederek gençlere bu alanda deneyim kazandırmak ve sektöre yetkin bireyler yetiştirmek olduğu açıklandı. Yarışmacıların böylelikle hem teknik bilgilerini geliştirmesi hem de geleceğin savunma teknolojilerine katkıda bulunma şansı yakalaması planlanıyor. Adaylardan, yarışma kapsamında havada rakip İHA'larla mücadele senaryolarını içeren “SAVAŞAN İHA” görevini ve belirli hedeflere otonom olarak kilitlenme ve imha görevlerini içeren “KAMİKAZE İHA” görevini yerine getirmeleri bekleniyor.

ÖDÜL 1 MİLYON 200 BİN TL

Lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlarının katılabildiği yarışmada takımlar en az 3 en fazla 15 kişiden oluşabilecek. Mezun seviyesindeki başvurular, firmalar veya girişimler tarafından yapılabilecek. Son başvuru tarihi 20 Şubat olan yarışmanın toplam para ödülü ise 1 milyon 200 bin TL olacak. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında dereceye girenler büyük para ödülünün sahibi olurken adaylar malzeme desteğinin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak programlara katılabilecek.

TEKNOFEST katılımcılarına, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına yapılan teknik gezilerle işleyişi yerinde inceleme, alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanımı, uzman mühendislerle birebir görüşerek kariyer bilgilendirmesi ve teknoloji liderlerinden ilham alacak toplantılar gibi deneyimler sunacak. Ayrıca yarışma aşamalarını geçen takımlara malzeme desteği, finalistlere ulaşım ve konaklama imkanı, özel proje geliştirme eğitim kampları, Türkiye’nin önde gelen teknoloji kurumlarında staj fırsatları ve Milli Takımlar Destek Programı kapsamında uluslararası yarışmalara katılım ve destek gibi ayrıcalıklar sağlayacak.

TEKNOFEST 2025'te geleceğin İHA teknolojilerini şekillendirmek isteyen tüm takımların Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması'nda yerini alıp, sınırları zorlayarak yenilikçi çözümlerini sergileyebileceği belirtildi.