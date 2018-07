İlk kez 2014 yılında kutlanmaya başlanan ve sonraki yıllarda her sene 17 Temmuz’da kutlanmaya Dünya Emoji Günü’nde teknoloji ve sosyal medya devleri de boş durmadı. Apple, 70’in üzerinde yeni emoji duyururken, yönetici takımının biyografik fotoğraflarını da memojilerle değiştirmeyi ihmal etmedi.

Twitter ise bazı ülkelere özel olarak Temmuz 2017 ve Haziran 2018 periyoduna ait emoji kullanımı istatistiklerini paylaştı. Genel olarak hepsinde ‘gülmekten ağlama’ emojisi liderlik koltğunda otururken diğer en popüler emojiler arasında ‘kalp’, ‘ateş’, ‘gülümseme’ ve ‘başparmak havaya’ gibi ifadeler yer alıyor.

Sosyal medya devi Facebook ise platformdaki en çok kullanılan emojinin ‘kalp’ ifadesi olduğunu duyurdu. Toplamda 2800 emojinin var olduğu Facebook’ta her gün 2300 emoji mutlaka kullanılıyor. En çok yeni yıl kutlamasında kullanılan emojiler, her gün Facebook gönderilerinde 700 milyon defa kullanılıyor. Ayrıca Facebook Messenger uygulamasında her gün yazı kullanılmadan sırf emojiler, 900 milyon defa kullanılıyor.