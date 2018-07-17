Apple, önümüzdeki günlerde 70’i aşkın yeni emoji karakterini ücretsiz yazılım güncellemesiyle iPhone, iPad, Apple Watch ve Mac kullanıcılarına sunacak. Unicode 11.0’daki onaylanmış karakterlere dayanarak hazırlanan yeni emoji tasarımları arasında kızıl saçlı, kır saçlı ve kıvırcık saçlı kişileri daha iyi temsil edebilmeye yönelik daha da fazla saç seçeneği, kel insanlar için yeni bir emoji, soğuk yüz, parti yüzü, yalvaran yüz ve kalpli yüz gibi Mesajlar’a daha fazla ifade getiren yeni yüz seçenekleri bulunuyor.

Emoji klavyesinde temsil edilen hayvanlara kanguru, tavus kuşu, papağan ve ıstakoz gibi muhteşem tasarımlara sahip yeni karakterler ekleniyor ve mango, marul, top kek, ay pastası gibi yeni yiyecek emojilerinin yanı sıra başka popüler ögeler de yenilikler arasında yer alıyor.

Yeni süper kahraman emojisi, softball topu, nazar boncuğu ve sonsuzluk sembolü gibi spor, semboller ve diğer kategorilere ait birçok yeni karakter bu yılın ilerleyen günlerinde sunulacak.

Şu anda iOS, watchOS ve macOS’ta duyguları gösteren yüz ifadeleri, cinsiyet ayrımı gözetmeyen karakterler, çeşitli giysi seçenekleri, yiyecek türleri, hayvanlar, efsanevi yaratıklar ve benzeri binlerce emoji yer alıyor.