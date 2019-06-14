Teknoloji, 7’den 77’ye herkesin yaşam tarzınızı değiştiriyor. Bu değişime ayak uydurma hızı daha yavaş olan 55 yaşının üzerindeki kişiler yaşadıkları teknolojik sorunlarla ilgili olarak en çok aile içindeki gençlere başvuruyor.

Siber güvenlik kuruluşu Kasperksy tarafından yapılan bir araştırma, 55 yaş üzerindeki kişilerin üçte birinden fazlasının (yüzde 35) çocuklarından destek almadan günlük teknolojik sorunlarla başa çıkamadığını gösterdi.

Bu durum, yetişkinlerin her türlü teknik destek için ailedeki gençlere başvurmasına yol açıyor. “İnterneti düzeltebilir misin?”, “Buluta nasıl dosya yükleyebilirim?” veya “İnternet bankacılığı uygulamam güvenli mi?” gibi soruların tümü gençlere yöneltiliyor.

DÖRTTE BİRİ KAÇIYOR

“Şunu halledebilir misin?” başlıklı araştırmaya göre 1980-2000 yılları arasında doğanların yarısından fazlası (yüzde 55),yaşı büyük akrabalarına teknik destek vermek zorunda olduğunu hissediyor. Bu grubun dörtte biri ise (yüzde 25) yardım isteyeceğini düşündüğü akrabalarından özellikle kaçındığını dile getiriyor.

55 yaş üzeri kişilerin yarısı (yüzde 52),teknoloji hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadıklarını kabul ederken, yüzde 41’i ise teknik destek almak için çocuklarını veya ailedeki gençleri aradığını belirtiyor.

PARA VEYA HEDİYE KARŞILIĞI YARDIM EDİYORLAR

Bu yaş grubundakilerin yüzde 18’i şirketler yerine çocuklarının verdiği teknik desteği tercih ediyor. Yüzde 15’lik bir bölüm de ailedeki gençlerden yardım almak için para veya hediye verdiğini söylüyor.

Teknik destek için gençlere çok fazla bel bağlamak aile ilişkilerini ve hatta hediye alma alışkanlıklarını bile etkileyebiliyor. Gençlerin yaklaşık üçte biri (yüzde 30) yaşı büyük aile üyelerine teknolojik hediyeler almaktan kaçınıyor çünkü cihazları kendilerinin kurmak zorunda kalacağını biliyorlar.

‘HERKES TEKNOLOJİYLE BÜYÜMEDİ’

Psikiyatrist Kathleen Saxton, “Arabalarımızda, ofislerde ve sosyal çevremizde teknolojinin yeri giderek artıyor. Bu da her nesilden insanı sürekli yeni şeyler öğrenmeye mecbur bırakıyor. Hayatlarının ikinci baharını yaşayanlar için bu değişim fazla gelebiliyor. Kandırılmaktan veya hedef alınmaktan korkuyorlar. Onların imdadına ise genellikle gençler yetişiyor. Doğru bilgiye sahip olarak varoluşsal krizlerimizi bir yana, itip içimizdeki Bill Gates’i ortaya çıkarabiliriz” diyerek durumu açıklıyor.

Kaspersky’nin Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yönetici Alexander Moiseev ise araştırmayla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Herkes teknolojiyle büyümedi. Yaşı ilerlemiş kişilerin bu konuda, teknolojiyle büyümüş gençler kadar rahat olması mümkün değil. Ancak teknolojinin getirdiği fırsatlardan herkesin yararlanmasını arzu ediyoruz. Doğru bilginin herkese yardımcı olacağına inanıyoruz. Doğru bilgiye sahip kullanıcılar, yaşları ne olursa olsun internette güvenle dolaşabilir ve gelecekte karşılaşacaklarına hazır hale gelebilir.”