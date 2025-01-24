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        Haberler Ekonomi Teknoloji Teknolojinin liderleri Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde bir araya geliyor - Teknoloji Haberleri

        Teknolojinin liderleri Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde bir araya geliyor

        7 Şubat 2025 tarihinde Yirmidört İletişim danışmanlığında gerçekleşecek Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'ne T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan karar vericiler katılacak. Zirvede günümüz ve geleceğe ışık tutan yapay zekâ, siber güvenlik, bulut teknolojilerinin dönüşümü ve bu alandaki yatırımların ekonomiye ve istihdama etkisi konuşulacak. Zirve, tüm gün Bloomberg HT TV, radyo, web ve sosyal medya kanallarından canlı yayın ve bağlantılarla izleyicilere ulaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 17:50 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:56
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        Teknolojinin liderleri Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi'nde bir araya geliyor
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        Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi’nde, teknolojiye yön veren öncü vizyonerler, fikir liderleri ve sektörlerin sınırlarını zorlayan yenilikçi zihinleri bir araya gelerek yapay zekâ, mobilite, dijital inovasyon, akıllı şehirler, yaşamı kolaylaştıran teknolojiler ve sağlık teknolojileri gibi başlıklarda düzenlenecek panellerde, geleceğin teknolojilerini masaya yatıracak ve Türkiye’nin bu alanlardaki potansiyeli tartışılacak. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ise ‘Teknolojide Ulusal Vizyon ve Stratejiler’ özel oturumuyla zirveye katılacak.

        TÜRKİYE TEKNOLOJİ GÖRÜNÜMÜ SONUÇ BİLDİRGESİ İLE SEKTÖRE STRATEJİK KATKI

        Zirve Stratejik Danışmanı EY Türkiye’nin katkılarıyla ile gerçekleşecek etkinliğin sonunda, gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda uzmanların öngörüleri, stratejik analizleri ve ele alınan temel konu başlıklarından yola çıkarak "Türkiye Teknoloji Görünümü Sonuç Bildirgesi" oluşturulacak. Bildirge, Türkiye'nin teknoloji sektöründeki mevcut potansiyelini derinlemesine analiz ederek, stratejik hedefleri belirlemeyi ve sektöre sürdürülebilir bir yol haritası sunarak rehberlik etmeyi amaçlıyor.

        STRATEJİK İŞ ORTAKLARI VE SPONSORLAR

        Zirvenin sponsorları arasında Akbank, Brisa, Doğuş Teknoloji, Garanti BBVA, Hepsiburada, iyzico, İGA İstanbul Havalimanı, Pegasus Innovation LAB, Roche, Sanofi yer alırken, stratejik iş ortaklığını Communication Partner, Decibel, Mesgale Creative, Ocean’s Team üstleniyor.

        Bloomberg HT Teknoloji Zirvesi ile başlayacak olan zirveler serisi, 2025 yılının devamında Sürdürülebilir Gıda ve Tarım, Ekonomi, E-Ticaret ve Perakende, Sürdürülebilirlik Zirveleri gibi farklı sektörleri ve en önemli fikir önderlerini bir araya getirerek yenilikçi fikirlerin tartışılmasını ve sektörlerin geleceğine ışık tutmayı amaçlıyor.

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