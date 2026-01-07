Tekstil dünyasının gözü Mersin’de olacak

Türkiye tekstil sektörü; artan maliyetler, daralan ihracat pazarları ve küresel rekabet baskısı altında yeni pazarlara ve doğrudan ticaret kanallarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarken, Akdeniz Tekstil Fuarı sektöre güçlü bir nefes olmayı hedefliyor.

Kapital Expo organizasyonuyla, 14–17 Ocak 2026 tarihleri arasında Mersin Yenişehir Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Akdeniz Tekstil Fuarı; üreticileri, markaları, satın alma profesyonellerini ve uluslararası alıcıları aynı çatı altında buluşturacak.

200 KİŞİLİK ALIM HEYETİ

Akdeniz Tekstil Fuarı kapsamında; başta Balkanlar, Rusya, Ukrayna, Türkî Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu olmak üzere farklı coğrafyalardan yaklaşık 200 kişilik uluslararası alım heyetinin fuarı ziyaret etmesi hedefleniyor.

Alım heyetlerinin gelmesi planlanan ülkeler arasında; Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri

yer alıyor. Söz konusu alım heyetleri; ithalatçılar, toptancılar, zincir mağaza temsilcileri ve private label satın almacılardan oluşacak.

Mersin’in liman ve lojistik avantajı sayesinde Akdeniz Tekstil Fuarı;hızlı termin, rekabetçi maliyet ve esnek üretim arayan uluslararası alıcılar için stratejik bir buluşma noktası niteliği taşıyor.