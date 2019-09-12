Salon: Gloria Sport Arena
Hakemler: Ioannis Foufis, Mykola Ambrosov, Vasiliki Tsouchara
TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 3, Berkan Durmaz 12, Barış Ermiş 8, Batın Tuna 3, Dewayne 4, Bora Satır 5, Ezekiel 2, Phillip 26, Lojeski 10, Williams 9, Muhsin Yaşar 4, Emre Tanışan
Başantrenör: Orhun Ene
Teksüt Bandırma: Prewitt 15, Smith 16, Furkan Haltalı 6, Erkin Şenel 3, Sadık Emir Kabaca 5, Erkan Yılmaz 15, Atakan Erdek 9, Şehmus Hazer 11, Kalinoski 9, Alperen Şengün 2, Terry 11, Berke Atar 6
Başantrenör: Hakan Demir
1. Periyot: 28-25 (TOFAŞ lehine)
Devre: 45-50 (T. Bandırma lehine)
3. Periyot: 61-82 (T. Bandırma lehine)
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