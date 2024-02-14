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        Haberler Spor Spor Tekvando'da Türk sporcular, 2'si altın olmak üzere toplam 7 madalya kazandı - Spor Haberleri

        Tekvando'da Türk sporcular, 2'si altın olmak üzere toplam 7 madalya kazandı

        11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın altıncı gününde Türk sporcular olimpik puan da veren büyük bayanlar kategorisinde 2'si altın 7 madalya kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 11:05 Güncelleme: 14.02.2024 - 11:05
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        Tekvandoculardan 7 madalya, 2'si altın!
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        Türk sporcular, 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nın 6. gününde olimpik puan verilen büyük bayanlar kategorisinde 2’si altın olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

        Antalya Spor Salonu’nun ev sahipliği yaptığı ve 14 Şubat’ta sona erecek turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 civarında sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın altıncı gününde büyük bayanlar kategorisinde müsabakalar yapıldı. Toplam 8 sıklette yapılan müsabakalarda, Türk sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak toplam 7 madalya kazandı.

        Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

        Altın: Emine Gögebakan (46 kg), Elif Sude Akgül (49 kg)

        Gümüş: Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kg)

        Bronz: Fatma Keleş (46 kg), Aleyna Demir (49 kg), Şahsenem Bağator (62 kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kg)

        Turnuvanın son gününde büyük erkeklerde müsabakalar yapılacak.

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