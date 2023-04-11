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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösterilere devam etti

Tel Aviv ve Hayfa kentlerinde toplanan yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu'nun dün akşam basın toplantısında "yaşanan son terör olaylarından muhalefeti sorumlu tutması" üzerine protesto düzenledi.

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AA
  • Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösterilere devam etti

    Tel Aviv'in ana arterlerinden Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapatan gruplarla polis arasında arbede yaşandı.

     

     
  • Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösterilere devam etti

    Sosyal medyada yayılan görüntülerde, göstericilerden polis aleyhinde "Mescid-i Aksa'da ne yaptınız?" şeklinde slogan atılması dikkati çekti.

     

     
  • Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösterilere devam etti

    Haaretz gazetesi, protestoculardan 8 kişinin gözaltına alındığını yazarken, polis tarafından yapılan açıklamada, Tel Aviv'deki gösteride iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

     

     
  • Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösterilere devam etti

    Polisin yasa dışı olduğunu ilan ettiği gösteriye karşı müdahalesi sırasında göstericiler, "yasadışı gösteri diye bir şey yok" diyerek protestolarına devam etti.

     

     
  • Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösterilere devam etti

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam, tartışmalı yargı düzenlemesi ve ülkedeki son güvenlik durumuna ilişkin İsrail ordusunun Tel Aviv’deki merkezinde yaptığı açıklamada, daha önce görevden aldığı Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine devam edeceğini duyurdu.

     

     
  • Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösterilere devam etti

    Netanyahu, İsrail'in bir terör dalgasıyla karşı karşıya olduğunu, önceki hükümet döneminde de birçok olayın yaşandığını söyledi.

     

     
  • Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösterilere devam etti

    ERTELENEN YARGI DÜZENLEMESİ

    İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta açıkladığı "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını sağlayan düzenlemeler içeriyor.

     

     
  • Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösterilere devam etti

    Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini duyurmuştu.

     

     
  • Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösterilere devam etti

    Erteleme kararına rağmen geri adım atmayan Netanyahu hükümeti, tartışmalı düzenlemeyi mayıs başında yeniden Meclis'e getireceğini ifade etmişti.

     

     
  • Tel Aviv'de yüzlerce İsrailli Netanyahu karşıtı gösterilere devam etti

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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