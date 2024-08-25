Telegram CEO’su Pavel Durov'a Fransa’da tutuklama!

Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu ve CEO’su olan Rus-Fransız milyarder Pavel Durov, Fransa’nın Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı’nda tutuklandı. Fransız televizyon kanalları TF1 ve BFM TV’nin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Durov Cumartesi akşamı özel jetiyle seyahat ederken gözaltına alındı.

"TELEGRAM SUÇ FAALİYETLERİNE ZEMİN HAZIRLADI"

Durov’un, Fransa’da devam eden bir ön polis soruşturması kapsamında bir tutuklama emriyle hedef alındığı belirtildi. Soruşturmanın, Telegram’da yeterli moderatör bulunmaması ve bu durumun suç faaliyetlerinin engellenmeden devam etmesine olanak tanıdığı iddiaları üzerine odaklandığı bildirildi.