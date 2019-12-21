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HaberlerGündemTemizlikçiler otel odasında hazine buldu!

7 kilo ağırlığındaki 2 bin 280 adet altın görünümlü metal para sahte çıktı

Şanlıurfa'da 5 yıldızlı bir otelin odasında bulunan poşette Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basılmış gibi gösterilen yaklaşık 7 kilo ağırlığındaki 2 bin 280 adet altın görünümlü metal paranın, sahte olduğu ortaya çıktı

Temizlikçiler otel odasında hazine buldu!
DHA

Kent merkezinde yönetimi el değiştiren bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarıma alındı.

 

Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş paraları fark etti. Temizlikçiler, parayı bulduklarını hemen otel yöneticilerine söyledi. 

 

 

 

Otel yönetimi de durumu polis ekiplerine bildirdi. 2 bin 280 adet metal para, polise teslim edildi. Polis tarafından tutanakla teslim alınan parayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 7 kilo ağırlığındaki altın görünümlü metal paraların sahte olduğu anlaşıldı.

 

 


Polis, özellikle yabancı uyruklu kişilerin bu tip maddeni paraları piyasaya altın olarak sürüp yarı fiyatına sattıklarını belirterek, vatandaşları bu tür alışverişlere karşı uyardı.

 

 

 

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YORUMLAR

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  • keyperson 8 saat önce Merak edenler için; Muhtemelen 24 ayardır. Gramı 280 liradan 7 kilosu 1.960.000 tl eder.
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  • haberci99 6 saat önce 1926 tarihli olunca iş biraz değişir
  • Gökhan Haksal_10157073101190890 8 saat önce Devlete gelir olmuş. Helal olsun. Ben olsam teslim edip, Polisler Altınları sayarken “Himmet aabey” diye araya girerdim ????
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