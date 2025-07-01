TÜİK Temmuz kira zammı 2025: Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Ev sahibi ve kiracılar tarafından merakla beklenen temmuz ayı kira artış oranı belli oluyor. Haziran ayı enflasyon oranlarına göre netlik kazanacak kira zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarafından açıklanacak. Haziran ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisi ile yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı. Peki, "Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" İşte TÜİK ile 2025 Temmuz kira zammı hesaplama...
Temmuz ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Bilindiği gibi kira artış oranı hesaplaması, 12 aylık TÜFE verisi ortalamasına göre belirlenmektedir. Kira kontratı temmuz ayında son bulacak olan konut ve iş yeri kiracılarının beklediği kira zam oranı, TÜİK tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak. Peki, "Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
2025 TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kira kontratı temmuz ayında son bulacak olan konut ve iş yeri kiracılarının beklediği kira zam oranı 3 Temmuz Perşembe günü açıklanacak. TÜİK tarafından enflasyon rakamları perşembe günü saat 10:00'da ilan edilecek.
Geçtiğimiz sene temmuz ayında yüzde 25 kira zammı sınırı kalmıştı. Buna göre o tarihten bu yana kiracılar güncel TÜFE verilerine göre kira ödemesi yapıyor.
Mayıs rakamlarının belli olmasıyla haziran ayı kira artış oranı 45,80 olarak uygulandı. 12 aylık TÜFE verisi yüzde 45,80 olarak açıklanmıştı.
HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve haziran ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı. TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.
Buna göre; Haziran ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 45,80 olarak açıklanmasının ardından yüzde 45,80 olarak uygulanacak.