Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve haziran ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı. TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.

Buna göre; Haziran ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 45,80 olarak açıklanmasının ardından yüzde 45,80 olarak uygulanacak.