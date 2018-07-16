Durmuş, ilk grand slam şampiyonluğunu yaşayan Yankı Erel'in tarihi başarısını değerlendirdi.

Yankı'nın 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde şampiyonluğa ulaştığına işaret eden Durmuş, "Kupayı, ülkemiz için 15 Temmuz'da canını feda eden şehitlerimize armağan ediyoruz. Sporcumuz da böyle bir yaklaşım gösterdi. Çok mutlu oldum. Gençlerimizin böyle düşünmüş olması çok daha anlamlı. Kupalar kazanılır ama böyle güzel bir günde elde edilmesi ayrı bir önem taşıyor." diye konuştu.

Yankı'nın büyük bir iş çıkardığını vurgulayan Durmuş, "Türk insanının yapabileceği, başarabileceği şeylerin işaretleri bu. Sporcularımıza, ülkemizin geleceği olan gençlerimize güveniyoruz. Yankı Erel, grand slam turnuvasında erkeklerde şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk erkek tenisçi olarak tarihe geçti. Büyüklerde de şampiyonluk elde edebilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi. İnandığımız yolda, inancımızı tamamlayan gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, İpek Soylu'nun da 2014 ABD Açık'ta genç çiftlerde şampiyon olduğunu hatırlatarak, "Türk insanının güçlü, yetenekli, inançlı olduğunu görebiliyoruz. Yankı, doğru çalışılırsa bunun başarılabileceğini bir kez daha gösterdi. Bu da bir ilk bizim için. Bu ilkler bizi sevindirirken, hedeflerimize ulaşmamızda daha çok çalışmamız gerektiğini her seferinde bize hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞARI SİSTEMLİ ÇALIŞMAININ SONUCU"

Cengiz Durmuş, 17 yaşındaki Yankı gibi yetenekli birçok genç Türk tenisçinin bulunduğunun altını çizdi.

"Yankı o sporculardan sadece biri." diyen Durmuş, şöyle devam etti:

"Allah, sağlığına sıhhatine zeval vermesin. Hedef çizdiği yolda şaşırmadan devam etmesini sağlasın. Yankı şampiyonluğunu büyüklere de taşıyabilir. Bu başarı sistemli çalışmanın sonucu. Tenis Federasyonu olarak yetenekli sporcularımızı destekliyoruz. Bu, dediğim gibi bireysel yeteneklerle beraber kesinlikle sistemin getirdiği başarı. Sisteminiz olmazsa bunlar olmuyor. Onun için de federasyon olarak bir sistem oluşturduk. Bu sonuçları da sistem sayesinde aldığımızı söyleyebilirim."

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜYDÜ"

Wimbledon genç çiftlerde Finlandiya'dan partneri Otto Virtanen ile kupayı kaldıran Yankı Erel ise "Hayatımın en mutlu günüydü." dedi.

Elde ettiği başarıda iyi servis atmasının önemli rol oynadığını vurgulayan Yankı, bundan sonraki hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Çim kortta servisin büyük avantaj oluşturduğuna dikkati çeken genç milli tenisçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Servis en büyük silah. Servis ve return (servis karşılama) iyi olursa çiftlerde herkesi yenebilirsiniz. Çünkü ne olacağı hiç belli olmuyor. Erkeklerde ilk 100'deki oyuncuları dahi yenebilirsiniz. Return ve servisin bu kortta bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. İlk defa Wimbledon'da, bu kortlarda oynadım. Bana hep 'servis ve return çalış' diyorlardı. 'Tamam' deyip geçiyordum. Ama burada onun ne kadar önemli olduğunu gördüm."

Yankı, final maçını oynadıkları kortun zemininin bayağı aşınmış olduğuna işaret ederek, "Başlarda zorlandım. İlk 3 oyunda korta alıştık. Ondan sonta açıldık." değerlendirmesini yaptı.

Finalde kullandığı servislerle ön plana çıkan Yankı, "Nika Kakulia (antrenörü), 'Servisinin geçmesini istiyorsan topa iyi çıkman gerekiyor.' dedi. Yani iyi zıplayıp topla en üst noktada buluşmam gerektiğini söyledi. Ben de içimden 'iyi çık, zaten hata yapacaklar' dedim. Bütün maç öyle oldu." diye konuştu.

Yankı Erel, şampiyonluğunun ardından Novak Djokovic ve Angelique Kerber'in de yer aldığı şampiyonlar yemeğine katıldığını belirterek, "Çok heyecanlıydım. Hayatımın en mutlu günüydü." ifadelerini kullandı.

YENİ HEDEFİ TEKLER ZAFERİ

Geleceğe dönük planlarını da açıklayan Yankı, artık grand slam turnuvasında tekler zaferi elde etmek istediğinin altını çizdi.

17 yaşındaki Türk tenisçi, "ABD Açık ve Yaz Gençlik Olimpiyatları'nı sabırsızlıkla bekliyorum. Daha çok futures ve challenger turnuvalarına katılacağız. Bundan sonraki hedefim, teklerde grand slam şampiyonu olmak." şeklinde görüş belirtti.