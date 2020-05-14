Türkiye'de tereyağ üretiminde, 20 bin 146 tonla son 10 yılın en iyi ilk çeyrek rakamı elde edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocakta 6 bin 770, şubatta 6 bin 251 ve martta 7 bin 125 ton tereyağ üretildi.
Böylece Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde tereyağ üretimi 2011'in ilk çeyreğine göre 2,1 katına çıkarak 20 bin 146 ton ulaştı. Söz konusu rakam son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti. 2011'in ilk çeyreğinde 9 bin 477 ton tereyağ üretilmişti.
İNEK SÜTÜ VE PEYNİRİ ÜRETİMİ DE ARTTI
Bu dönemde toplanan inek sütü miktarında da artış görüldü. Bu yılın ilk çeyreğinde toplanan süt miktarı 2011'in ilk çeyreğine göre yüzde 42,8 artışla 2 milyon 477 bin 722 tona ulaştı. 2011'in ilk çeyreğinde 1 milyon 734 bin 817 ton inek sütü toplanmıştı.
İnek sütündeki artış, inek peyniri üretimine de yansıdı. Türkiye'de ocak ayında 58 bin 329 ton, şubatta 58 bin 87 ton ve martta 63 bin 700 ton inek peyniri üretildi. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde 180 bin 116 ton inek peyniri üretilmiş oldu. Bu rakam 2011'in ilk çeyreğinde 119 bin 167 ton seviyesindeydi.
2020 ve 2011 yılı ocak, şubat, mart aylarında üretilen tereyağ, inek sütü ve inek peyniri miktarları (ton) ise şöyle:
Ürünler(ton)/aylar
Yıllar
ocak
şubat
mart
toplam
Tereyağ
2020
6.770
6.251
7.125
20.146
2019
6.404
6.061
7.037
19.502
2018
5.136
5.141
5.546
15.823
2017
5.244
5.187
6.125
16.556
2016
4.670
4.911
5.087
14.668
2015
4.152
3.801
4.665
12.618
2014
3.723
3.686
3.809
11.218
2013
3.534
3.563
3.699
10.796
2012
3.476
3.513
3.520
10.509
2011
2.733
3.074
3.670
9.477
Yıllar
ocak
şubat
mart
toplam
İnek Sütü
2020
806.748
792.381
878.593
2.477.722
2019
740.460
751.029
839.056
2.330.545
2018
850.091
814.357
916.867
2.581.315
2017
745.578
702.788
794.235
2.242.601
2016
750.402
752.218
834.329
2.336.949
2015
712.942
698.164
804.210
2.215.316
2014
708.555
681.866
788.988
2.179.409
2013
637.956
622.381
710.712
1.971.049
2012
634.578
631.521
715.190
1.981.289
2011
561.528
545.628
627.661
1.734.817
Yıllar
ocak
şubat
mart
toplam
İnek Peyniri
2020
58.329
58.087
63.700
180.116
2019
58.099
53.688
56.768
168.555
2018
60.001
56.325
64.582
180.908
2017
53.581
48.844
57.613
160.038
2016
50.976
50.885
56.494
158.355
2015
52.104
50.916
55.936
158.956
2014
48.660
48.673
53.616
150.949
2013
45.530
45.115
50.992
141.637
2012
43.171
44.644
47.373
135.188
2011
38.350
38.774
42.043
119.167
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