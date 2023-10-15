Teşkilat 4. yeni sezon tarihi netleşti! Teşkilat bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlayacak?
Teşkilat yeni sezon için geri sayım sürüyor. Her hafta pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin izleyicileri "Teşkilat bu akşam var mı, yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyorlar. Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanan Teşkilat'ın 4. sezon tarihi ve yeni sezon oyuncuları da belli oldu. İşte, 15 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile Teşkilat yeni sezon tarihi...
TRT 1’de yayınlanan “Teşkilat” dizisinin dördüncü sezon yayın tarihi belli oldu. Yeni sezonda oyunu bozmaya değil oyun kurmaya hazırlanan ‘Teşkilat’ ekibi dişli düşmanlar karşısında varını yoğunu ortaya koyacak. Ülkeleri için canları pahasına mücadele veren ekip yeni sezonda sahada aksiyon dolu karşılaşmalar yaşarken stratejik planları da dengeleri alt üst edecek. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? 15 Ekim 2023 TRT 1 yayın akışı ile bu akşam Teşkilat yeni bölüm var mı? İşte, detaylar...
TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN?
Dördüncü sezonu için yoğun bir hazırlık döneminin ardından sete çıkan Teşkilat, izleyicilerinin karşısına çıkmak için gün sayıyor. Dizi 22 Ekim Pazar akşamı yeni sezon ilk bölümüyle TRT 1 ekranındaki yerini alacak.
TEŞKİLAT 4. YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Teşkilat’ın bugüne kadar görülmeyen taraflarını yeni sezonda anlatacak dizinin fragmanı yayınlandı. Kurulacak yeni ekip ile Teşkilat’ın operasyonları daha da diken üstü bir hal alıyor. Teşkilat’ın 4. yeni sezon kadrosunda Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Sarp Levendoğlu, İlker Kızmaz, Ceyhun Mengiroğlu, Serdar Yeğin, Tuğçe Açıkgöz, Ebru Nil Aydın , Melisa Akman ve Cengiz Bozkurt yer alıyor.
TEŞKİLAT 79. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Aylar süren operasyonun ardından, ekip intikam ateşiyle dolan Francis’in David Hartley’in başaramadığı planını engellemek için zorlu bir mücadeleye hazırlanır. Teşkilat, hem düşmanları alt etmek hem de bu zorlu savaşı kazanmak için gücünü ve cesaretini kullanmak zorundadır.
Ömer ve Zehra, kaybettikleri yılları telafi etmek ve birlikte yeni bir başlangıç yapmanın eşiğindedir. Ancak çıktıkları bu yolda büyük bir fedakarlık yapmak zorunda kalacaklar. Her son, yeni bir başlangıcı karşılar. Teşkilat’ın sezon finali, gelecek sezonda daha da büyük heyecan ve sürprizlerle dolu bir maceranın kapısını aralayacak.