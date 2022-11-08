Tesla binlerce aracını geri çağırdı

Reuters

Elektrikli araç üreticisi Tesla, dev bir geri çağırma operasyonu başlattı. Yapılan açıklamaya göre, bozuk yollarda veya bir çukura girdikten sonra hidrolik direksiyon desteği kaybı yaşayabilecek 40 binden fazla 2017-2021 Model S ve Model X geri çağırıldı.

Amerikan Ulusal Trafik Güvenliği Dairesi (National Highway Traffic Safety Administration- NHTSA ), hidrolik direksiyon desteğinin kaybının, özellikle düşük hızlarda daha fazla direksiyon çabası gerektirebileceğini ve çarpışma risklerini artırabileceğini söyledi.

Tesla, geri çağırmayla ilgili olabilecek ABD'deki 314 araç için uyarı tespit ettiğini, ancak bu durumla ilgili herhangi bir yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası yaşanmadığını bildirdi.

ABD'li otomobil üreticisi, 1 Kasım itibariyle geri çağrılan araçların yüzde 97'sinden fazlasının geri çağırma sorununu çözen bir güncelleme yüklendiğini de aktardı.

Tesla, yıl başından bu yana 3.4 milyon aracı kapsayan 17 geri çağırma operasyonu yayınladı.