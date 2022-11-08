Tesla binlerce aracını geri çağırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Tesla binlerce aracını geri çağırdı

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, 40 bin aracını geri çağırmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, bozuk yollarda veya bir çukura girdikten sonra hidrolik direksiyon desteği kaybı yaşayabilecek 40 binden fazla 2017-2021 Model S ve Model X geri çağırıldı. Böylece, Tesla, yıl başından bu yana 3.4 milyon aracı kapsayan 17 geri çağırma operasyonuna imza atmış oldu

Tesla binlerce aracını geri çağırdı
Reuters

Elektrikli araç üreticisi Tesla, dev bir geri çağırma operasyonu başlattı. Yapılan açıklamaya göre, bozuk yollarda veya bir çukura girdikten sonra hidrolik direksiyon desteği kaybı yaşayabilecek 40 binden fazla 2017-2021 Model S ve Model X geri çağırıldı.

Amerikan Ulusal Trafik Güvenliği Dairesi (National Highway Traffic Safety Administration- NHTSA ), hidrolik direksiyon desteğinin kaybının, özellikle düşük hızlarda daha fazla direksiyon çabası gerektirebileceğini ve çarpışma risklerini artırabileceğini söyledi.

Tesla, geri çağırmayla ilgili olabilecek ABD'deki 314 araç için uyarı tespit ettiğini, ancak bu durumla ilgili herhangi bir yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası yaşanmadığını bildirdi.

ABD'li otomobil üreticisi, 1 Kasım itibariyle geri çağrılan araçların yüzde 97'sinden fazlasının geri çağırma sorununu çözen bir güncelleme yüklendiğini de aktardı.

Tesla, yıl başından bu yana 3.4 milyon aracı kapsayan 17 geri çağırma operasyonu yayınladı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SIFIR engelli araç fiyatları ne kadar? 2022 ÖTV'siz engelli araç fiyat listesi (ÖTV MUAFİYETLİ): Sıfır engelli araçlarında ÖTV indirimi müjdesi!
OTOMOBİL Sıfır engelli araçlarda ÖTV indirimi!
Rusya'da otomobil satışları Ekim'de sert düştü
OTOMOBİL Rusya otomobil pazarında savaş etkisi
Volvo Car Turkey Genel Müdürü Boman'dan Togg açıklaması: 'Togg elektrikli araç pazarını büyütecek' - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 'Togg elektrikli araç pazarını büyütecek'
Toyota Türkiye CEO'sundan otomobilde fiyat artışı uyarısı! 2022 Otomobil fiyatları artacak mı? - Günün Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Toyota Türkiye CEO'sundan fiyat artışı uyarısı
Yapılan oylamada favori Togg rengi belli oldu! - En son haberler
OTOMOBİL Favori Togg rengi belli oldu
Otomotiv ihracatı ilk 10 ayda yüzde 5 arttı
OTOMOBİL 10 ayda 25 milyar dolarlık ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'da paylaştı İşte Togg aracını kullandığı anlar
OTOMOBİL Cumhurbaşkanı Togg yolculuğunu paylaştı
MTV'de zam oranı belli oldu! 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammı ne kadar ve kaç TL olacak?
OTOMOBİL MTV'de 2023 rakamları belli oldu
Ford Otosan 9 ayda kârını yüzde 119 artırdı
OTOMOBİL Ford Otosan kârını yüzde 119 artırdı
Finansman hizmetini yeni yapıya taşıdı
OTOMOBİL Finansman hizmetini yeni yapıya taşıdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.