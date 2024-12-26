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        Haberler Ekonomi Otomobil Tesla'nın piyasa değeri rakiplerinin toplamına ulaştı - Otomobil Haberleri

        Tesla'nın piyasa değeri rakiplerinin toplamına ulaştı

        Tesla, 1,4 trilyon dolara yaklaşan piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer tüm büyük şirketlerin toplam değerini yakaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:21
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        Piyasa değeri rakiplerinin toplamına ulaştı
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        Piyasa değeri bir milyar doların üzerinde bulunan 52 otomobil üreticisinin toplam piyasa değeri yaklaşık 2,82 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

        ABD merkezli Tesla ise, 1,38 trilyon dolarlık güncel piyasa değeriyle listede ilk sırada yer alıyor.

        Böylece elektrikli otomobil alanında öncü konumda bulunan Tesla, söz konusu piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer 51 büyük üreticinin toplam piyasa değerini yakaladı.

        Tesla'nın en yakın takipçisi Japon Toyota markası oldu. Toyota'nın piyasa değeri 237,6 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

        Listenin üçüncü sırasında 110,7 milyar dolar piyasa değeriyle Çinli BYD yer alırken, 102,5 milyar dolarla Xiaomi ve 77 milyar dolarla İtalyan Ferrari bu şirketleri takip etti.

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        ABD merkezli General Motors 57,8 milyar dolar piyasa değeriyle altıncı, Alman Porsche 55 milyar dolarla yedinci ve Mercedes-Benz 52,8 milyar dolarla sekizinci sırada bulunuyor.

        BMW ve Volkswagen sırasıyla 49,1 ve 45,4 milyar dolar piyasa değeriyle dünyanın en büyük 10 otomobil üreticileri arasında yer alıyor.

        Tesla hariç söz konusu büyük 9 şirketin toplam piyasa değeri 788 milyar doları buluyor.

        Piyasa değeri bir milyar doların üzerinde olan diğer otomobil üreticileri arasında Honda, Hindistan merkezli Mahindra&Mahindra, Maruti Suzuki, Ford, Stellantis, Hyundai, Tata Motors, SAIC Motor, Kia ve Çinli Seres Group gibi şirketler yer alıyor.

        ARAÇ SATIŞINDA LİDER JAPON MARKA

        Öte yandan, şirketlerin piyasa değeri ve otomobil satışlarına ilişkin sıralaması büyük çaplı değişiklik gösteriyor.

        ABD merkezli F&I Tools'un verilerine göre, geçen yıl dünya çapında en fazla araç satışı yapan şirketler arasında 10,3 milyon adetle ilk sırada Toyota yer alıyor.

        Volkswagen'in geçen yılki satışları 9,2 milyon seviyesinde bulunurken, bu şirketleri 7,3 milyonla Hyundai Kia, 6,4 milyonla Stellantis Group, 6,2 milyonla General Motors, 4,4 milyon satışla Ford, 4,2 milyonla Honda, 3,4 milyonla Nissan ve 2,6 milyon satışla BMW izledi.

        Tesla'nın 2023 sonu itibarıyla toplam satışları ise 1,81 milyon seviyesinde gerçekleşti.

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