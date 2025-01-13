Tesla'nın Türkiye'de satılan modeli yenilendi

ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla, Türkiye'de satılan tek otomobili olan Model Y'nin makyajlı versiyonunu tanıttı.

'Juniper' olarak bilinen makyajlı Tesla Model Y, ilk etapta Çin pazarında, ardından Kuzey Amerika'da ve en son Avupa ile Türkiye'de satışa sunulacak.

Tasarım anlamında büyük bir güncelleme geçiren otomobilde, Tesla'nın sürücüsüz robotaksi aracı Cybercab'den esinlenilen detaylar yer alıyor.

Yapılan güncellemeler ile aerodinamik değeri iyileştirilen otomobilin uzunluğu da 4.751 mm'den 4.797 mm'ye çıkmış durumda.

Otomobilin en büyük değişikliği hem ön hem de arka kısımda kullanılmaya başlanan ışık çizgileri olarak karşımıza çıkıyor.

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Kabin içinde ise tasarım olarak bir değişikliğe gidilmezken, ses yalıtımını iyileştiren daha kalın camlar, ambiyans aydınlatma, havalandırmalı ön koltuklar ve elektrikli katlanır arka koltuklar gibi yenilikler bulunuyor.

Çin'de tanıtılan makyajlı Model Y'nin arkadan itişli ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor.

RWD versiyonu 0'dan 100 km/s hıza 5.9 saniyede ulaşırken, bu otomobilin menzil değeri ise 593 km olarak açıklanıyor. AWD seçenekte ise aracın 0'dan 100 km/s hıza 4.3 saniyede ulaştığı kaydediliyor.

Her iki versiyon da kapasitesi belirtilmeyen LFP bataryalardan güç alıyor.

2023 yılında Türkiye pazarına giriş Tesla, o günden bu yana sadece Almanya'da üretilen Model Y'yi satışa sunuyor. ABD'li markanın kendi ülkesinde ürettiği Model X, Model S ve Cybertruck modelleri ile Çin'de üretilen Model 3 otomobili Türkiye'ye getirilmiyor.