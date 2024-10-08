Tesla'nın Türkiye'deki otomobillerine zam geldi

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye’de satışa sunduğu tek otomobil olan Model Y’nin fiyatını artırdı.

Buna göre, Model Y Arkadan Çekiş modelinin fiyatı 1 milyon 791 bin 451 TL'den 1 milyon 866 bin 203 TL'ye yükseldi. Model Y Long Range'in satış fiyatı da 3 milyon 81 bin 120 TL'den 3 milyon 209 bin 741 TL'ye çıktı. Model Y Performance için ise artık 3 milyon 334 bin 733 TL yerine 3 milyon 473 bin 990 TL ödemek gerekecek.

Tesla'ya milyonluk ÖTV ayarı Haberi Görüntüle

Tesla, Nisan ayında Model Y’nin motor gücünde güncellemeye gitmiş ve otomobilin ÖTV oranının yüzde 10 dilimde kalmasını sağlamıştı. Böylece o dönem aracın fiyatında 1 milyon liralık indirim meydana gelmişti.