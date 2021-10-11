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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa'daki ilk fabrikasını açmak için gün sayıyor. Şirketin eski kıtadaki ilk tesisi Almanya'nın başkenti Berlin'de yıl bitmeden faaliyete geçecek.

Berlin'deki fabrikada bir festival düzenleyen Tesla'nın CEO'su Elon Musk, gelecek yılın sonuna kadar 'Gigafactory' adıyla anılan tesiste ​yüksek hacimlerde elektrikli araç bataryası üreteceklerini söyledi.

Söz konusu tesiste haftada 10 bin araç üretmek istediklerini de bildiren Musk, "Burada üretime başlamak işin kolay kısmı zor olanı ise hedeflediğimiz üretim kapasitesine ulaşmak" dedi.

Öte yandan, Musk işe alım çağrısında da bulunarak, Tesla'nın yeterli personeli işe almanın bir sorun olacağından endişe duyduğunu ve insanları Avrupa'nın her yerinden başvurmaya çağırdığını söyledi.

Tesla, tesisin yanında 50 GWh kapasiteli bir pil fabrikasına 5 milyar euro (5.8 milyar dolar) yatırım yapma planlarını sunarak Alman üretici Volkswagen'in ülkenin Salzgitter bölgesinde planlanan 40 GWh kapasiteli tesisini geride bırakmıştı.

Berlin'deki 'Gigafactory'nin üretime başlayıp başlamayacağı ise Almanya Çevre Bakanlığı'ndan gelecek onaya bağlı. Ancak fabrikanın onay almasına kesin gözüyle bakılıyor.