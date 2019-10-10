TFF 2. Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.
Ligde 7. haftayı Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor lider tamamladı.
HAFTANIN SONUÇLARI
Beyaz Grup:
Zonguldak Kömürspor-Hacettepe: 0-0
Kırklarelispor-Sarıyer: 0-0
Manisa Futbol Kulübü-1922 Konyaspor: 6-2
Sancaktepe Futbol Kulübü-Hekimoğlu Trabzon: 4-1
İnegölspor-Şanlıurfaspor: 4-0
Yeni Çorumspor-Başkent Akademi: 3-2
Tarsus İdmanyurdu-Pendikspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Yılport Samsunspor: 0-0
Ajfet Afyonspor-Gümüşhanespor: 3-2
Kırmızı Grup:
Bayburt Grup Özel İdare-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0
Vanspor-Uşakspor: 1-2
Birevim Elazığspor-Kardemir Karabükspor: 2-3
Etimesgut Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-2
Kırşehir Belediyespor-Bandırmaspor: 2-2
Kastamonuspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0
Eyüpspor-Ergene Velimeşespor: 0-0
Tuzlaspor-Niğde Anadolu: 2-0
Sakaryaspor-Sivas Belediyespor: 1-0
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