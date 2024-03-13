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        Haberler Spor Futbol TFF 2. ve 3. Lig'de canlı yayınlanacak maç sayısı 10'a çıkartılıyor - Futbol Haberleri

        TFF 2. ve 3. Lig'de canlı yayınlanacak maç sayısı 10'a çıkartılıyor

        TFF YouTube kanalından, 2. ve 3. Lig'de canlı yayınlanacak maç sayısı 10'a çıkartılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 09:30 Güncelleme: 13.03.2024 - 09:30
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        Alt liglerde canlı yayınlanacak maç sayısı artıyor
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        TFF YouTube kanalından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucu her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç olarak canlı yayınlanan maç sayısı, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 10'a çıkartıldı.

        TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maç TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

        Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:

        16 Mart 2024 Cumartesi

        TFF 3. Lig 1. Grup

        14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor

        TFF 3. Lig 2. Grup

        14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor A.Ş.

        TFF 3. Lig 3. Grup

        14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.

        TFF 3. Lig 4. Grup

        14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.

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        17 Mart 2024 Pazar

        TFF 2. Lig Beyaz Grup

        14.00 Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup

        14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

        14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

        TFF 3. Lig 2. Grup

        14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

        TFF 3. Lig 3. Grup

        14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor

        TFF 3. Lig 4. Grup

        14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor

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