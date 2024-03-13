TFF 2. ve 3. Lig'de canlı yayınlanacak maç sayısı 10'a çıkartılıyor
TFF YouTube kanalından, 2. ve 3. Lig'de canlı yayınlanacak maç sayısı 10'a çıkartılıyor
TFF YouTube kanalından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucu her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç olarak canlı yayınlanan maç sayısı, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 10'a çıkartıldı.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maç TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:
16 Mart 2024 Cumartesi
TFF 3. Lig 1. Grup
14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor
TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor A.Ş.
TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.
TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.
17 Mart 2024 Pazar
TFF 2. Lig Beyaz Grup
14.00 Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler
TFF 3. Lig 2. Grup
14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü
TFF 3. Lig 3. Grup
14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor
TFF 3. Lig 4. Grup
14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor