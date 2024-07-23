TFF açıkladı: MHK'nin yeni Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu!

TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanını açıkladı. MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

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İşte yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu 23 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile; Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına karar verilmiştir:

Başkan:

Dr. Ferhat Gündoğdu

Üyeler:

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı

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Nihat Özdemir döneminde 19 Ekim 2021'de MHK başkanlığına getirilen Gündoğdu "8 Mart Operasyonu"nu gerçekleştirmiş aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da bulunduğu 13 hakemi görevden uzaklaştırmıştı. Bu karar Tahkim Kurulu tarafından bozulmuştu.

REKLAM 8 MART'TA NE OLDU? 2021-22 sezonu oynanırken TFF ve MHK, 8 Mart 2022'de tarihi bir karar alarak Süper Lig'de görev yapan 13 hakemi listeden çıkarmıştı. MHK, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya'yı hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetleri göz önüne alınarak görevlendirmeme kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 26 Mart 2022'de MHK'nin verdiği görevden alma kararını bozarak hakemlerin görevlerini iade etmişti. Yaşanan bu olay, TFF'de Nihat Özdemir yönetiminin de sonu olmuştu.

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