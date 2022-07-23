Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği 2022-2023 futbol sezonu başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun lig fikstürünü açıklanmasının ardından ligin hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Peki kıran kırana maçlara ve zorlu derbilere sahne olacak Süper Lig ne zaman başlıyor? 2022-2023 sezonu ligler hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig başlangıç tarihi, 2022-2023 sezonu fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçlarının belirlenmesinin ardından belli oldu. TFF tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında ligde ilk hafta maçlarının 5 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacağı açıklandı. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak olan Süper Lig, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ
2022-2023 sezonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının haftaları belli oldu. Buna göre;
HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray
HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe
HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor
HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş
HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray
HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor
HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş
HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş
HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray
HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor
HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig 1. Hafta Fikstürü
07 / 08 Fenerbahçe-Ümraniyespor
07 / 08 İstanbulspor-Trabzonspor
07 / 08 Başakşehir FK-Kasımpaşa
07 / 08 MKE Ankaragücü-Konyaspor
07 / 08 Giresunspor-Adana Demirspor
07 / 08 Beşiktaş-Kayserispor
07 / 08 Fatih Karagümrük-Alanyaspor
07 / 08 Antalyaspor-Galatasaray
07 / 08 Sivasspor-Gaziantep FK
Haftayı bay geçen takım
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