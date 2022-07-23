TFF açıkladı! Süper Lig ne zaman başlıyor? 2022-2023 sezonu ligler hangi tarihte başlayacak? Derbi maçları ve lig fikstürü

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği 2022-2023 futbol sezonu başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun lig fikstürünü açıklanmasının ardından ligin hangi tarihte başlayacağı merak konusu oldu. Peki kıran kırana maçlara ve zorlu derbilere sahne olacak Süper Lig ne zaman başlıyor? 2022-2023 sezonu ligler hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig başlangıç tarihi, 2022-2023 sezonu fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçlarının belirlenmesinin ardından belli oldu. TFF tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında ligde ilk hafta maçlarının 5 Ağustos 2022 Cuma günü oynanacağı açıklandı. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak olan Süper Lig, 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 SÜPER LİG DERBİ TARİHLERİ

2022-2023 sezonu Süper Lig'de oynanacak derbi maçlarının haftaları belli oldu. Buna göre;

HAFTA 4: Trabzonspor - Galatasaray

HAFTA 8: Beşiktaş - Fenerbahçe

HAFTA 10: Beşiktaş - Trabzonspor

HAFTA 13: Galatasaray - Beşiktaş

HAFTA 15: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 18: Fenerbahçe - Galatasaray

HAFTA 23: Galatasaray - Trabzonspor

HAFTA 27: Fenerbahçe - Beşiktaş

HAFTA 29: Trabzonspor - Beşiktaş

HAFTA 32: Beşiktaş - Galatasaray

HAFTA 34: Fenerbahçe - Trabzonspor

HAFTA 37: Galatasaray - Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig 1. Hafta Fikstürü

07 / 08 Fenerbahçe-Ümraniyespor

07 / 08 İstanbulspor-Trabzonspor

07 / 08 Başakşehir FK-Kasımpaşa

07 / 08 MKE Ankaragücü-Konyaspor

07 / 08 Giresunspor-Adana Demirspor

07 / 08 Beşiktaş-Kayserispor

07 / 08 Fatih Karagümrük-Alanyaspor

07 / 08 Antalyaspor-Galatasaray

07 / 08 Sivasspor-Gaziantep FK

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