DHA

Süper Lig'de sezonun ilk derbisi ünlüleri tribüne çekti. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maça spor, sanat ve iş dünyasının önemli simaları ilgi gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) eski başkanları Yıldırım Demirören ile Nihat Özdemir aynı locada maçı takip ederken kendilerine TFF eski yöneticilerinden Cengiz Zülfikaroğlu da eşlik etti. Vodafone Park'ta mücadele öncesinde, devre arasında ve maç sonunda büyük ilgi gören Demirören ve Özdemir, yakınlarındaki futbolseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıp, sohbet ederken, fotoğraf çektirme isteklerini de kırmadılar.

Derbi için stada gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hem Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin misafiri oldu hem de babası Rahmi Koç ile birlikte derbi mücadelesini izledi. Baba ile oğulun rakip olduğu derbide gülen taraf olmadı.

Sezonun ilk derbisi olması spor dışından bir çok kesimin de ilgisini çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Anadolu Efes ve A Milli Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman'ın yanı sıra iş, sanat, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda kişi derbiyi statta takip etti.