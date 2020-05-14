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Tilkicik koyunda yer alan ve Ian Schrager ile Marriott International iş birliği ile hayata geçirilen The Bodrum Edition, kapılarını 1 Haziran’da açacağını bildirdi.

Bu yaz üçüncü sezonuna başlayacak olan tesisin, 108 konuk odası ve süitinin, Perulu şef Diego Muñoz’un önderliğindeki 2 restoranının ve Spa’sının bulunduğu belirtildi.

Açılışa özel 2 promosyon sunan otelde, üç geceden fazla kalacak olan misafirlere yüzde 30 indirim ve tercih ettikleri odada upgrade seçeneği sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre, sosyal mesafe ve temizlik protokolleri ile virüs riskini minimuma indirmeyi hedefleyen The Bodrum Edition’da temizlik görevlileri nano teknolojiye sahip sertifikalı anti bakteriyel temizlik ürünleri ve ULV makinaları kullanıyor. Ayrıca, odalar bir sonraki misafirlerine teslim edilmeden önce 24 saat bekleniyor. Otelde bütün çalışanlar aralarında en az bir metre olacak şekilde sosyal mesafeye uyuyor.

Maske ve tek kullanımlık eldivenlerle hizmet veren görevlilerin, odalardan, restoranlara, plajdan asansörlere kadar tüm ortak alanlarda hijyen önlemlerini artırdırdığı da kaydedildi.

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