        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Thierry Henry ve Philipp Lahm'dan Arda Güler için övgü dolu açıklamalar!

        Dünya futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry ve Philipp Lahm Real Madrid'in Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmada sergilediği performansla dikkat çeken Arda Güler'e övgü dolu sözler sarf etti.

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 09:28 Güncelleme:
        Dünya futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry, Real Madrid'in Bayern Münih ile oynadığı maça iki gol atan ve performansıyla damga vuran milli futbolcumuz Arda Güler'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

        21 yaşındaki Arda Güler'in dünya futboluna kendini kanıtladığını söyleyen Thierry Henry, Arda Güler'in bir yıldız olduğunu söyledi.

        "ARDA GÜLER NELER YAPIYOR..."

        Arda Güler ile ilgili konuşan Thierry Henry "Bu bir varoluş hikayesidir. Büyük gecelerin olayı budur. Arda Güler sadece oynamıyor; sorumluluk alıyor. İki gol attı ve o frikik... Hiç şüphe yok ki dünya klasındaydı. Bunu Bayern Münih'e karşı, o baskı altında ve o seviyede yapabilmek, size onun karakteri hakkında her şeyi anlatıyor. Saklanmıyor, topu istiyor ve maça hükmediyor. Bir geri dönüş inanç gerektirir ama aynı zamanda o inancı ateşleyecek birine de ihtiyaç duyar... Ve şu an, o kişi Arda Güler." dedi.

        "ARTIK DEVLER SAHNESİNDE YILDIZ"

        Sözlerine devam eden Thierry Henry "Arda Güler sadece futbol oynamıyor. Sorumluluk alıyor. Tartışmasız bir dünya klası... Genç bir oyuncu bu şekilde öne çıktığında, artık 'potansiyeli' hakkında konuşmazsınız; onun artık devler sahnesine ulaştığı hakkında konuşursunuz. Bence o hak ettiği övgüyü alamıyor, yeterince takdir edilmiyor. O, elit bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

        LAHM: FUTBOL ÇILGINLIĞI; ARDA

        Bayern Münih'in efsane kaptanı Philipp Lahm, Arda Güler'e övgü yağdırdı.

        Lahm, "Arda Güler her zaman özel bir oyuncu olacağının sinyallerini vermişti, ama bu mu? Bu, özel olmanın ötesinde. O gol tek kelimeyle inanılmazdı; öğretilemeyecek, tekrarlanamayacak bir şeydi." dedi.

        Alman efsane, "Bu sadece bir gol değildi; saf futbol çılgınlığının yaşandığı bir andı. Arda sadece gol atmakla kalmadı, kendinden öncekilerin yapamadığı bir şey yaptı." ifadelerini kullandı.

        Sınıfta deli halleri çıktı! Ayla öğretmen siper olmuş!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşecek
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 16 gözaltı
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        'Altın adam' yakalandı
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
