Thomas Reis: Sonuç sebebiyle üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, karşılaşmayı değerlendirdi.

"SONUÇ SEBEBİYLE ÜZGÜNÜZ"

Son dakikalarda yedikleri gol nedeniyle üzüldüklerini ifade eden Reis, "Sonuç sebebiyle üzgünüz. İlk önce kendi hatalarımıza bakmamız lazım. En iyi performansımız değildi. İlk yarı her şey kontrol altındaydı. Rakibe sadece 2 şut şansı verdik. İkinci yarıda oyuncularımız biraz yorgundular. Daha sonrasında hatalar yaptık. Şanssız bir gol yedik. Rakibin şutu pasa dönüştü ve gol attılar. Hoca olarak bahanelere sığınmam ama hakem de en iyi performansını göstermedi. Yüzde 55 topa sahiptik ama 29 faul yaptık. Rakip 11 faul yaptı. Hakemin iyi bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Sonuçta berabere kaldık ve bu bizim hatalarımızdan dolayı oldu" dedi.