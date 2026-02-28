Thunder, Nuggets'ı uzatmalarda devirdi!

27 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 27 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* DEM Parti heyeti, Öcalan'ın ikinci 27 Şubat mesajını okudu: Pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz. Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıp, demokratik toplum ve hukuk temelli bir süreci açmayı hedefliyor ve her kesimi bu yönde imkân yaratmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz* Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik* Yarısı Bizden'de düzenleme: 31 Aralık 2026'ya kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlar faydalanabilecek* Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcisi Liverpool ile eşleşirken; Samsunspor'un, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi Rayo Vallecano oldu* İdo Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses ile polemik yaşayan kardeşleri Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak hakkında, "Sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıyorlar" dedi