        Haberler Spor Basketbol NBA Thunder, Nuggets'ı uzatmalarda devirdi! - Basketbol Haberleri

        Thunder, Nuggets'ı uzatmalarda devirdi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets'ı uzatmalarda 127-121 mağlup etti.

        Giriş: 28.02.2026 - 10:11
        Paycom Center'da oynanan karşılaşmada, Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı ve 9 asistle oynarken Chet Holmgren 15 sayı ve 21 ribauntla "double-double" yaptı.

        Jared McCain 14, Jaylin Williams ve Alex Caruso ise 12'şer sayı kaydederken Batı Konferansı lider Thunder, 46. galibiyetini aldı.

        Nuggets'da Nikola Jokic 23 sayı, 14 asist ve 17 ribauntla "triple-double" yaparken Jamal Murray, 39 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

        Christian Braun 23 ve Tim Hardaway 16 sayıyla sezonun 23. mağlubiyetini önleyemedi.

        DETROIT PISTONS UZATMALARDA KAZANDI

        Little Caesars Arena'da oynanan mücadelede, Detroit Pistons uzatmalarda Cleveland Cavaliers'ı 122-119 yendi.

        Pistons'da Jalen Duren, 33 sayı, 16 ribaunt ve Cade Cunningham, 25 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

        Ausar Thompson, 18 ve Ronald Holland ise 12 sayıyla takımlarını sırtladı.

        Cavaliers'da Evan Mobley, 23 sayı 12 ribauntla "double-double" yaparken Jarrett Allen 25 sayı kaydetti.

        27 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 27 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* DEM Parti heyeti, Öcalan'ın ikinci 27 Şubat mesajını okudu:  Pozitif inşa a...
