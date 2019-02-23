Fenerbahçe lider

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. haftanın ardından Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 23. hafta maçlarıyla devam edildi.

Ligde 22. hafta maçlarının ardından play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i deplasmanda 97-75 mağlup etti. Bu sonuçla 20. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. İddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise 3'ü üst üste olmak üzere 20. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı.

Anadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 75-65 üstünlük kurdu. Organizasyonda 15. kez sahadan galip ayrılan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 4. sırada tamamladı.

- 23. Hafta Sonuçlar

CSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 107-85

Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 75-65

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail): 87-83

Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya): 77-67

Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko: 75-97

Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 84-76

Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 94-85

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 91-78

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