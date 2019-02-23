Öne Çıkanlar
THY Avrupa Ligi hafta'nın sonuçları
Basketbol
Haberler > Basketbol

THY Avrupa Ligi haftanın sonuçları

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 23. hafta maçlarıyla devam edildi.Ligde 22. hafta maçlarının ardından play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i deplasmanda 97-75 mağlup etti

Giriş: 23 Şubat 2019 Cumartesi, 11:12 | Güncelleme:
AA

     Fenerbahçe lider

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 23. haftanın ardından Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 23. hafta maçlarıyla devam edildi.

Ligde 22. hafta maçlarının ardından play-off'a kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, bir diğer Türk temsilcisi Darüşşafaka Tekfen'i deplasmanda 97-75 mağlup etti. Bu sonuçla 20. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. İddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen ise 3'ü üst üste olmak üzere 20. mağlubiyetini yaşayarak 16. ve son sırada kaldı.

Anadolu Efes, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 75-65 üstünlük kurdu. Organizasyonda 15. kez sahadan galip ayrılan lacivert-beyazlı ekip, haftayı 4. sırada tamamladı.

 

    -  23. Hafta Sonuçlar

 

CSKA Moskova (Rusya) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 107-85

Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 75-65

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Maccabi FOX (İsrail): 87-83

Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya): 77-67

Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko: 75-97

Zalgiris (Litvanya) - Buducnost VOLI (Karadağ): 84-76

Panathinaikos (Yunanistan) - Khimki (Rusya): 94-85

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 91-78

 

  Puan durumu

Takımlar O G M AS YS Av. P
1. Fenerbahçe Beko 23 20 3 1920 1686 234 43
2. CSKA Moskova 23 18 5 2003 1847 156 41
3. Real Madrid 23 18 5 1979 1763 216 41
4. Anadolu Efes 23 15 8 1953 1830 123 38
5. Barcelona Lassa 23 14 9 1787 1738 49 37
6. AX Armani Exchange Olimpia Milan 23 12 11 1993 1962 31 35
7. Olympiakos 23 12 11 1776 1757 19 35
8. Baskonia 23 11 12 1857 1825 32 34
9. Bayern Münih 23 11 12 1797 1838 -41 34
10. Maccabi FOX 23 10 13 1827 1850 -23 33
11. Panathinaikos 23 10 13 1787 1827 -40 33
12. Khimki 23 9 14 1782 1825 -43 32
13. Zalgiris 23 9 14 1760 1796 -36 32
14. Herbalife Gran Canaria 23 6 17 1803 2021 -218 29
15. Buducnost VOLI 23 6 17 1716 1941 -225 29
16. Darüşşafaka Tekfen 23 3 20 1725 1959 -234 26

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
Ayrıntılı Puan Purumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER