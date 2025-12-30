THY'den Rize'ye ek sefer

Gerçek Fikri Ne? - 28 Aralık 2025 (Netanyahu'yu Osmanlı Korkusu Mu Sardı?)

İsrail Afrika'da nasıl bir oyun peşinde? İsrail Somaliland'ı niye tanıdı? İsrail Afrika'ya da mı çökecek? İsrail neden şimdi Somaliland'i tanıdı? İsrail Afrika'da nasıl bir oyun peşinde? İsrail Somaliland'ı niye tanıdı? Trump: Somaliland'ı bilen var mı? İsrail'in Afrika'da planı ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Akademisyen Dr. Hazar Vural, AA Dış Politika Analisti Özcan Tikit, Gazeteci Nedret Ersanel ve Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan yanıtladı.