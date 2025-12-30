Habertürk
        THY'den Rize'ye ek sefer - İş-Yaşam Haberleri

THY'den Rize'ye ek sefer

        THY'den Rize'ye ek sefer

        Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "2026'da İstanbul'dan Rize'ye ilave seferlerle, yani ilave 10 seferle bu problemi bir nebze olsun hafifletmiş olacağız" dedi.

        Giriş: 30.12.2025 - 23:16 Güncelleme: 30.12.2025 - 23:56
        THY'den Rize'ye ek sefer
        Rize'de bir otelde THY tanıtım programı düzenlendi. Toplantıya Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı, Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp, Rize'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizm temsilcileri katıldı.

        Toplantıda konuşan THY Genel Müdürü Ekşi, en çok gündeme getirilen olayın Rize'den İstanbul'a olan sefer sayılarının yetersizliği olduğunu dile getirerek, "Bugün itibarıyla saat 21.00'de İstanbul Havalimanı'ndan günde bir sefer koyuyoruz. Sonra tekrar geriye dönüyor. İkinci seferimiz de inşallah nisan ayında yürürlüğe girecek. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bazı seferler koymasını isteniyor. Yaz döneminde inşallah Sabiha Gökçen'e de ilave sefer koyacağız. İnşallah 2026'da İstanbul'dan Rize'ye ilave seferlerle, yani ilave 10 seferle bu problemi bir nebze olsun hafifletmiş olacağız" dedi.

