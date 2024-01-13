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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman? THY Emlak Konut kura sonucu açıklandı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman?

        THY Emlak Konut Arnavutköy konut projesi başvuruları 2 Haziran tarihinde alındı. Belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlayan adaylar, THY Emlak Konut kura çekiminin gerçekleşeceği tarihi araştırmaya başladı. THY Emlak Konut kura sonuçlarının açıklanmasıyla, 1+1, 2+1, 3+1 daireler isim listesine göre hak sahiplerine teslim edilecek. İşte THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 19:40 Güncelleme: 13.01.2024 - 19:40
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        THY Emlak Konut Arnavutköy konut projesi kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. THY Emlak Konut projesindeki dairelerin; yüzde 20 peşinat ile 120 ay vade, 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlendirme imkanıyla satışa sunulması bekleniyor. Peki, "THY Emlak Konut kura sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimi ne zaman?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Başvuruların 2 Haziran'da sona ermesinin ardından kura çekilişi tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

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        THY EMLAK KONUT PROJESİNDE KURA ÇEKİM ÜCRETİ VAR MI?

        THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

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        THY EMLAK KONUT PROJESİ ÖDEME PLANI

        Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

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        İlk yıl için taksit ödemesi şu şekilde: 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.

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        Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

        Kuradan ev sahibi olanlar 5 sene boyunca satış işlemi yapamayacaklardır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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