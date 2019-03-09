THY Euroleague’in 25. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 92-70’lik skorla mağlup etmesinde ve ikili averajı kazanmasında büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Shane Larkin haftanın MVP’si seçildi. Larkin mücadeleyi 37 sayı, 5 ribaund, 2 asist, 1 blok ve 1 top çalma ile tamamladı.

26 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 43 verimlilik puanı aldı.