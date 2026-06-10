Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.747,40 %0,04
        DOLAR 46,1377 %0,04
        EURO 53,3444 %0,15
        GRAM ALTIN 6.191,98 %-2,01
        FAİZ 43,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 95,05 %-1,93
        BITCOIN 61.452,00 %-1,07
        GBP/TRY 61,8280 %0,13
        EUR/USD 1,1553 %0,09
        BRENT 91,99 %0,59
        ÇEYREK ALTIN 10.123,88 %-2,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY mayısta 7.9 milyon yolcu taşıdı

        THY mayısta 7.9 milyon yolcu taşıdı

        Türk Hava Yolları (THY) 2026 yılı mayıs ayında 7,9 milyon yolcuya hizmet ettiğini, filodaki uçak sayısının da 542'ye yükseldiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        THY mayısta 7.9 milyon yolcu taşıdı

        THY, 2026 yılı mayıs ayı ve ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan bildirimde havayolu şirketi mayıs ayında iç hatlarda 2,8 milyon dış hatlarda 5,1 milyon olmak üzere toplam 7,9 milyon yolcuya hizmet etti. Ocak-mayıs aylarını kapsayan 5 aylık verilere göre ise havayolu şirketi yüzde 83,5 doluluk oranını yakaladı. Söz konusu dönemde iç hatlarda 12,3 dış hatlarda ise 24,1 milyon olmak üzere toplam 36,4 milyon yolcuya hizmet verdi. THY’de filodaki uçak sayısı 542’ye yükselirken, uçulan nokta sayısı 358 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da 3 milyonluk fidye dehşeti !

        İstanbul'da film senaryolarını aratmayan bir kaçırma olayı yaşandı. Bağcılar'da gece saatlerinde iş yerinden çıkan S.K., iki şüpheli tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Kaçırılan şahsın yakınlarını arayan şüpheliler, bir akrabasının borcu olduğunu öne sürerek 3 milyon lira fidye talep ett...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        FOMO etkisiyle büyüyor
        FOMO etkisiyle büyüyor