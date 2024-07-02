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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası THY, Milli Takım için reklam filmi hazırladı - Futbol Haberleri

        THY, Milli Takım için reklam filmi hazırladı

        Türk Hava Yolları (THY), EURO 2024 son 16 turunda bu akşam Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı için reklam filmi hazırladı. Reklam filminde kullanılan uçağın pilot koltuğunda ise A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:40 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:04
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        THY'den Milli Takım için reklam filmi!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam TSİ 22.00'da Avusturya ile karşılaşacak A Milli futbol Takımı’na bir destek de Türk Hava Yolları’ndan geldi. Millilerin resmi sponsoru Türk Hava Yolları, oynayacak mücadele öncesi ay-yıldızlılara başarılar dilediği bir reklam filmi yayınladı.

        Filmde kullanılan uçağın pilot koltuğunda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer aldı. Reklam filminde, kalkış esnasında yapılan anonsta ise "A Milli Futbol Takımımıza zafer için çıktıkları bu yolculukta başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda bugün TSİ 22.00’da Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

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