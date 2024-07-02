THY, Milli Takım için reklam filmi hazırladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam TSİ 22.00'da Avusturya ile karşılaşacak A Milli futbol Takımı’na bir destek de Türk Hava Yolları’ndan geldi. Millilerin resmi sponsoru Türk Hava Yolları, oynayacak mücadele öncesi ay-yıldızlılara başarılar dilediği bir reklam filmi yayınladı.

Filmde kullanılan uçağın pilot koltuğunda A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer aldı. Reklam filminde, kalkış esnasında yapılan anonsta ise "A Milli Futbol Takımımıza zafer için çıktıkları bu yolculukta başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.